Inter es líder parcial de Italia: solo golazos al Spezia de Agudelo

El argentino Lautaro Martinez y el chileno Alexis Sánchez, atacantes del Inter de Milan, sentenciaron con un tanto cada uno en la segunda parte el encuentro frente al Spezia (1-3) y ceden toda la presión al AC Milan, obligado a ganar si no quiere ceder el liderato en esta trigésima tercera jornada de la Serie A.



El Inter salió al campo del Spezia dependiendo de sí mismo para levantar el 'Scudetto'. Los de Inzaghi tenían que cumplir sí o sí ante los de un exinterista como Thiago Motta, en el banquillo de los locales. Lautaro y Alexis pusieron la calma para los 'neroazzurri'.

No empezó del todo bien el Inter, algo espeso, pero siempre con el control del partido. Lo intentó por dentro con el argentino Correa y el turco Calhanoglu, y por fuera con el neerlandés Dumfries y el croata Perisic, de nuevo muy ofensivos, pero siempre aparecía una imprecisión, una mala decisión que hacía desaparecer la ventaja creada.



Pasaron los minutos sin demasiada brillantez futbolística, pero apareció Brozovic para desatascar el encuentro con una gran bolea con la zurda desde la frontal del área gracias a la dejada de cabeza del italiano D'Ambrossio. El mediocentro croata sigue manteniendo sus buenas actuaciones desde el inicio de la temporada, apareciendo en los momentos clave.



Salió en la segunda parte el Spezia más intenso, y se sirvió del arreón para pillar desprevenido al Inter y crearle peligro. El albanés Rey Manaj fue el adalid de una ofensiva que duró poco.



Entraron entonces en el campo Lautaro y Alexis a falta de media hora. Su entrada supuso un soplo de aire fresco para el equipo, que empezó a llegar con más facilidad hasta que Perisic sacó un centro desde el perfil izquierdo que aprovechó el ariete argentino para poner el 0-2.



Con el partido domado, Spezia recortó distancias a falta de pocos minutos mediante un golazo del capitán italiano Giulio Maggiore, que golpeó desde fuera del área directo a la escuadra. Virtualmente salvado y, salvo sorpresa, fuera de peligro en la lucha por no descender, el cuadro local no renunció a rescatar un punto y consiguió inquietar a los visitantes, aprovechando el desconcierto del Inter con el gol encajado.



Pero volcado en ataque, el Spezia sucumbió gracias al tanto de Alexis en el descuento a pase de Lautaro, que cerró definitivamente el partido.



Con esta victoria el Inter, con un partido menos, queda a la espera del Milan-Génova para saber si se colocan líderes este mismo viernes o tendrán que seguir compartiendo el liderato. El Spezia se queda 15º, todavía con un colchón de puntos sobre el descenso a falta de cinco jornadas.



Vea acá los goles del encuentro: