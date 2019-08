La figura suramericana que llegaría a Inter para reforzar su ataque

Luego de la decisión técnica de no contar con Mauro Icardi, Inter busca reforzar su ataque pese a que ya sumó a un futbolista de peso como el belga Romelu Lukaku, quien llegó hace unos días proveniente de Manchester United, donde no tenía asegurada su titularidad por parte del técnico Ole Gunnar Solskjaer.



Sin embargo, además de Lukaku, el equipo de Milán quiere otro delantero y aunque había pensado en otro hombre de potencia como es el caso de Fernando Llorente, habría decidido cambiar su decisión e ir por un compañero de Lukaku para que sea él quien acompañe al belga en la zona de ataque, se trata del chileno Alexis Sánchez, quien tampoco tiene demasiado lugar en Old Trafford y podría irse del equipo por un buen precio.



Con base en ello, los delegados del club italiano ya habrían entablado conversaciones con los representantes del chileno, quien estaría dispuesto a partir aunque en los planes de Manchester United no aparezca esa idea, considerando que el suramericano puede ser un buen sustituto en caso de necesidad.



De momento la situación no luce sencilla, pues aunque el mercado permanezca abierto en Italia, en Inglaterra ya se cerró y es difícil que los diablos rojos estén dispuestos a seguir teniendo pérdidas en su plantilla, pues la misma tampoco es tan larga.



Vale la pena recordar que en los últimos días Solskjaer aseguró que Alexis se entrenaba a la par de sus compañeros, desmintió que lo hubiera bajado al equipo de reserva y aseguró que lo considera un buen jugador con mucho por demostrar.