Duván deja de ser prioridad para Inter: buscan a joya de la Bundesliga

Desde que vendió a Romelu Lukaku al Chelsea, en una cifra de 115 millones de euros, el Inter puso los ojos en Duván Zapata para que sea su delantero estrella. Sin embargo, Atalanta no ha cedido en sus pretensiones, y parece que el club de Milán empezó a desistir de la operación.



La actitud del club de Bérgamo en las conversaciones no ha sido la mejor, pues no ceden en sus pretensiones económicas para dejar salir al ‘Toro’.



Además, este jueves se conoció que Duván Zapata tendría una lesión de rodilla que lo alejaría de la Selección Colombia para la triple fecha de Eliminatorias (Bolivia, Paraguay y Chile); esa molestia, y la no recuperación antes del 31 de agosto -día en que se cierra el libro de fichajes en Europa-, serían condicionales para no contratar al colombiano.



El periodista Gianluca di Marzio, especialista en el mercado de Italia, asegura que Inter ha puesto sus ojos en una joya que juega en la Bundesliga, y así deja atrás la posibilidad de fichar a Duván Zapata.



Según los informes, Inter avanza por la contratación de Marcus Thuram, atacante del Borussia Mönchengladbach, con 24 años y con destacadas actuaciones en el equipo alemán. El ‘Gladbach’ pide 30 millones de euros y el Inter ofrecería una cantidad menor.



Más allá de las diferencias, las conversaciones van por buen camino; así, pasaría a ser la principal opción para el club italiano.