Tres puntos y ya: con Duván y Muriel, Atalanta gana pero no convence

Atalanta empezó la temporada con el mismo ritmo del último año: espeso, a veces lento, lejísimos del equipo letal y demoledor al ataque que supo ganarse el respeto en Italia y en Europa.

Aunque derrotó 0-1 a Hellas Verona y sabiendo que un triunfo de visitante no es despreciable, el equipo de Gasperini apenas inquietó, aunque tuvo a Duván Zapata de titular y apostó junto a él, en el complemento, por Luis Muriel.



El primer tiempo fue un choque con muchas precauciones, un Zapata aislado y una imprecisión en el pase que no parece un problema sin resolver desde el anterior curso hasta este.



Pero en el segundo el DT entendió la poca efectividad de Lookman y le dio a Zapata y al ataque visitante la compañía de Muriel. Y entonces sí que cambió la propuesta: Atalanta fue con más firmeza sobre la puerta rival y en la primera que tuvo Koopmeiner, a los 50 minutos, soltó un remate al que no logró llegar el portero a pesar de su estirada.



En total, siete remates a puerta por dos del rival y una posesión de 51 por ciento, pero una precisión del pase de 72 por ciento, dan cuenta de algo todavía no se ha resuelto para el equipo de Bérgamo, que gracias a los otros marcadores es tercero, con 7 unidades, pero, más allá de los tres puntos, aún tiene una larga lista de pendientes.