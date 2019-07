¿De entrada por salida? Higuaín podría cambiar de club en la Serie A

Pese a que hace poco menos de una semana Gonzalo Higuaín se reunió con sus compañeros de Juventus para realizar la pretemporada con todo el equipo y viajó con ellos, el futbolista argentino no duraría mucho tiempo vestido de blanco y negro pues la ‘Vecchia Signora’ ya tendría todo listo para su salida pensando en la próxima temporada.



Higuaín, quien disputó la última temporada en Milán y Chelsea, equipos en los que estuvo a préstamo, no tendría lugar entre los dirigidos por Maurizio Sarri, por lo que su llegada a la capital italiana se presenta como una buena alternativa pensando en que tendría más minutos y más posibilidades de destacarse.



El traspaso del futbolista tendría un valor cercano a los 33 millones de euros y cifra que representaría una venta total del pase del jugador. Sin embargo, la transferencia no se daría de manera automática, pues se manejaría en dos periodos: un préstamo por valor de 6 millones de euros que duraría hasta el próximo año (junio) y una obligación de compra por 27 millones de euros, que se daría al finalizar la temporada que está por iniciar.



Juventus cuenta en su zona ofensiva con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y Mario Mandzukic, jugadores que estuvieron la pasada temporada con el club y que todo indica que seguirían, sin embargo, también se maneja la posibilidad de que Mauro Icardi llegue al equipo italiano, algo que no se resolverá mientras Paulo Dybala no se reintegre a los entrenamientos con el club para definir su situación.