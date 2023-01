Atalanta venció a Sampdoria con Zapata y Muriel unos minutos

Atalanta recibió al duro Sampdoria por la jornada 20 de la Serie A de Italia y tenía la obligación de seguir sumando de a tres puntos para seguir peleando competencias internacionales y logró imponerse de gran manera 2-0 sin Luis Fernando Muriel fue suplente y Duván Zapata jugó los últimos 23 minutos.



El juego entre Atalanta y Sampdoria comenzó apretado y parejo para ambos equipos, aunque se vio mejor el rendimiento de los dirigidos por Gian Piero Gasperini, quienes después de insistir en ataque, lograron abrir el marcador al minuto 42 e irse al descanso ganadores.



Joakim Maehle recibió un centro brillante de Hans Hateboer y luego conectó un cabezazo perfecto ajustado al poste derecho. El portero no tuvo ninguna opción para evitar el primer gol del partido.



Para el segundo tiempo, Atalanta siguió su intensidad y logró de gran manera anotar el segundo gol del partido y el de la tranquilidad para los de Bérgamo. Ademola Lookman pudo superar a varios defensores y enganchó un magnífico disparo desde el borde del área que entró por la esquina inferior del arquero para Emil Audero.



Con la victoria en el bolsillo, Atalanta guardó sus dos goles de ventaja y el banco aprovechó para sumar jugadores que lograran mantener el resultado.



Uno de los que entró fue el colombiano Duván Zapata, quien no ha tenido una buena temporada con Atalanta tras sus lesiones y logró sumar 23 minutos de juego, pero no tuvo opciones claras para aportar en el marcador, mientras que Luis Fernando Muriel entró para los últimos ocho minutos.



Al final, el partido terminó con victoria 2-0 de Atalanta sobre Sampdoria y el resultado los deja con 38 puntos y lograron de nuevo acceder a puestos de Champions League, aunque del líder Napoli siguen lejos al estar a 12 unidades.



En la próxima jornada de Serie A, Atalanta visitará a Sassuolo el 4 de febrero, pero antes tendrá un duro reto de Copa Italia contra el Inter de Milán el 31 de enero.