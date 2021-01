El comentario del año: Gattuso comparó al Napoli ¡con Brad Pitt!

Una de los cosas más bellas del fútbol es que se puede comparar, retratar e incluso explicar con muchísimos aspectos de la vida cotidiana. Va más allá que un simple deporte.



Ahora bien, el entrenador Gennaro Gattuso llevó dicha cuestión a otro nivel este domingo, cuando en rueda de prensa comparó el rendimiento de su equipo con el actor Brad Pitt. Hecho completamente inédito.

En sus últimos ocho partidos, el Napoli ha tenido desempeños irregulares: tres victorias, dos empates y tres derrotas. Justamente su último partido fue una sufrida victoria de 2-1 frente al modesto Udinese (decimocuarto del torneo) con gol al minuto 90 de Tiémoué Bakayoko.

​Las críticas por el rendimiento del equipo no paran de llegar y en rueda de prensa Gattuso defendió su trabajo de una manera particular.

“Este equipo siempre quiere jugar bien, pero jugar mal a veces también es bueno y necesario. No siempre podemos ser Brad Pitt, con cabello rubio y ojos azules. A veces tenemos que ser un poco feos, como yo”, expresó.



Justamente el ex-futbolista puso como ejemplo la jornada pasada cuando perdieron contra Spezia a pesar de haber jugado bien: “El miércoles jugamos un partido increíble contra Spezia y perdimos, así que fue bueno recuperar los puntos perdidos solo tres días después”.

Por lo pronto, los napolitanos ocupan la sexta casilla de la Serie A con 31 puntos y un partido menos. Su próximo duelo será este miércoles por Coppa Italia contra Empoli.