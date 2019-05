Milán no logró el objetivo de la Champions y ya empezaron los cambios

Pese a que logró ascender un puesto en la tabla de posiciones con respecto al lugar alcanzado en la presente temporada, la campaña de Milán no es satisfactoria para los dirigentes y el no clasificarse a Champions sería el principal argumento que tienen para poner fin al contrato de Gennaro Gatusso, quien, hasta el momento, se ha desempeñado como entrenador.



El exfutbolista del equipo ‘rossonero’ no ha logrado dar el salto de calidad que los dirigentes esperaban con el equipo, motivo por el cual, más allá de su contrato hasta 2021, se pondría fin al contrato que lo vincula a la institución y se buscarían candidatos para que asumieran su rol pensando en meterse entre los tres primeros de la tabla de posiciones de la liga y también lograr un buen papel en Europa League.



Otra de las situaciones que motivaría esta decisión fue el hecho de encontrarse con las clasificaciones de Inter, rival de patio, y de Atalanta, que con una gran campaña logró este lugar por primera vez en la historia y disputará el torneo continental de clubes más importante, tras culminar en la tercera posición.



Partiendo de estos datos, Leonardo sería quien habría tomado la decisión final respecto al exfutbolista, por lo que en Italia se abre otra vacante y los cuatro equipos más grandes del fútbol de ese país cambiarían de mando en este sentido, empezando por Juventus quien fue el primero en anunciar esta decisión, así como lo hizo Roma que contó con Claudio Ranieri hasta el último partido.