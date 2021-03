¿Cristiano Ronaldo pide a Benzema? Condición para seguir en Juventus

Cristiano Ronaldo no se va. De hecho, tiene un año más de contrato con Juventus y es una máquina, literal, de producir dinero en términos de imagen y mercadeo. Sí, no ha sido suficiente para acercarse al título de la Champions League, pero no es el único rubro que considera Juventus.

Eso es lo que cree Pavel Nedved que ocurrirá. Pero ¿qué está pensando el portugués? El día del homenaje por su récord goleador, en cabeza del propio presidente Agnelli, no dio la sensación de estar muy a gusto que digamos. Desde España se dice que quiere volver a Real Madrid y que, si aparece una oferta de 25 millones de euros por año, se irá de Turín sin pensar.



En todo caso, por ahora no ha tomado ninguna decisión y, al mejor estilo de Messi, esperará hasta el final de la temporada para decidir su futuro.



Sin embargo, según Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo tendría una condición para quedarse: un Karim Benzema. No quiere decir que pida que el goleador 'merengue' salga de los dominios de Zidane, pero sí que se pueda fichar en el siguiente mercado un jugador como él, un delantero, un extremo o un creativo que le lleve balones a sus pies para mejorar su cuota goleadora. Hasta ahora uno de sus mejores socios ha sido Cuadrado, pero tiene mucha obligación de marca.



Ese sería entonces un primer requisito. En Juventus saben que no será fácil un fichaje de esas características, menos cuando la salida de Champions deja un hueco importante en términos financieros. Tampoco tienen presión porque saben que no son muchos los clubes que puedan pagar a Cristiano y creen que no está interesado en China u otras ligas exóticas, repletas de dinero. Aún siente que puede estar en un grande para ganar.