Fin de una historia de éxitos: leyenda francesa se retiró del fútbol

Ningún jugador quiere que llegue ese día en el que tiene que despedirse del trabajo que le dio todo: el fútbol. Una vida llena de éxitos y logros metiéndose en alineaciones importantes de la mano de sus compañeros y con la que ganó varios títulos. Es la historia de Franck Ribéry que no se pudo recuperar de secuelas de las lesiones en su rodilla.

Después de ganar todo con el Bayern de Múnich, Franck Ribéry se fue de Alemania en busca de nuevos aires cuando ya se empezaba a rumorear su retiro deportivo. Caló en Italia con la Fiorentina y la Salernitana, en donde tuvo un semblante distinto al que había vivido con los bávaros y con el club viola: luchar por no descender. En territorio italiano no contó con la regularidad deseada con una edad que estaba ya rozando los 40 años.



Hace un tiempo, Arjen Robben se retiró, pero volvió al Groningen meses después de haber confirmado el punto final de su carrera deportiva. Sin embargo, tal vez no ocurra lo mismo con Franck Ribéry que arrastra secuelas de lesiones. Una decisión difícil para cualquier profesional en la disciplina, pero en el caso del francés, parece no tener ninguna reversa.



Salernitana logró salvarse del descenso en la temporada pasada, y ahora lucha por ese mismo cometido, no bajar a la segunda división. Franck Ribéry abandonará el fútbol de manera oficial tras un año de poco protagonismo. Con las recurrentes lesiones, el francés se sometió a unas pruebas en Múnich y le comentaron que no tenía salvación. Volver a sus mejores niveles a sus 39 años era poco probable.



De acuerdo con lo anterior, Il Mattino, medio italiano confesó que Franck Ribéry tomó la decisión de ponerle fin a su trayectoria deportiva a sus 39 años. Por suerte para el francés, parece ya tener un nuevo trabajo. Salernitana le rescindirá su contrato que culminaba en 2023, pero le ofrecieron un espacio en el cuerpo técnico encabezado por Davide Nicola.



Franck Ribéry culminó una historia brillante dentro del fútbol. Insignia de Francia en el combinado nacional, y un ídolo del Bayern de Múnich después de 12 temporadas. Logró 24 títulos con los bávaros, tal vez el mejor trofeo, la Uefa Champions League en 2013.