El drama del técnico de Ospina: 'mis jugadores sufrieron viéndome así'

"Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse", dijo Genaro Gattuso, DT de Napoli.

Lejos de intentar excusarse por la derrota, para muchos inmerecida, contra Lazio y de igualar sufriendo contra Torino, habló de lo que muchos han visto sin lograr explicarse: la enfermedad que padece.



Genaro Gattuso, jefe del colombiano David Ospina, reveló está sufriendo de nuevo de miastenia ocular y que por eso lleva semanas apareciendo en el banquillo con un parche en el ojo izquierdo.



El técnico dio la cara, salió con gafas u sin parche y un ojo medio cerrado: "quiero decirles algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. Sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo".



Gattuso dijo que su mal no es neuvo y que intenta manejarlo como puede hace años: "tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo".



Aunque ha tenido apoyo del club para retirarse el tiempo necesario para recuperarse, dijo que no se imagina lejos de su escenario natura: "no me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo".