En Juventus no se aguantan a un campeón del mundo: ¿Es el culpable?

La Serie A está por definirse con el Napoli encarrilado en la cima de la tabla de clasificaciones con 53 unidades después de vencer a la Roma en un partido más que vital para las aspiraciones del club napolitano y con la necesidad de que el conjunto romano acorte ventajas con respecto al cuadro dirigido por Luciano Spaletti, un viejo conocido para la 'Loba'.



Entre esos clubes que luchan por aspiraciones europeas, se encuentra la Juventus que acaba de perder muchas casillas en la tabla de clasificación por una sanción de 15 puntos por el tema de fraude financiero, y la realidad es que no hacen mucho par escalar posiciones. Empataron contra el Atalanta a tres goles tras confirmarse el quite de unidades, y cayeron contra el Monza en una penosa actuación que dejó en la cuerda floja a Allegri.



Massimiliano Allegri es sin duda alguna, uno de los primeros señalados de la crisis de la Juventus de Turín en estos momentos de la temporada sumado a algunos jugadores que no han logrado tener su mejor forma. Además, los directivos que abandonaron al club como Pavel Nedved, entre otros, vinculados con el fraude financiero que significó la pérdida de las unidades.



Contra el Monza en una derrota como locales, la Juventus cayó por 0-2 dejando una vergonzosa actuación y quedando muy lejos de las posiciones de clasificaciones europeas. Ante el club de Silvio Berlusconi, el mediocampo lució muy desconectado, y las críticas no se hicieron esperar por parte de la prensa italiana para uno de los dos campeones del mundo que tiene Massimiliano Allegri en sus filas.



Parece que en Italia ya no se aguantan más a Leandro Paredes, quien fue el principal señalado por la derrota contra el Monza. Después de su regreso del Mundial de Qatar donde se convirtió en ese pilar del mediocampo de la albiceleste, Paredes no ha logrado demostrar ese nivel y esa garra que tuvo, en especial contra los Países Bajos cuando ingresó en el segundo tiempo y peleó cada balón como si fuera el último. En la final ante Francia, la historia fue igual.



Leandro Paredes fue señalado en especial por el segundo tanto de Dany Mota. Le dio libertad en el mediocampo al Monza para que pudiera transitar y convertir con mucha facilidad el gol para ampliar la ventaja con ese marcador final de 0-2. De acuerdo con La Gazzetta Dello Sport, se preguntaron, "¿dónde estaba cuando Carlos Augusto abrió el medio para el 2-0? ¿Dónde estaba cuando la experiencia del campeón del mundo sirvió para volver al marcador tras ¿1-0? ¿Dónde estaba cuando...”. Como si fuera poco ante su permeabilidad, según las estadísticas post partido, no ganó duelos defensivos y en 46 minutos, perdió más balones que los recuperados.