¡Emocionante! Así reaccionó Ranieri a los cánticos de los hinchas

Fue un domingo de despedidas en Roma, por un lado Daniele de Rossi y por el otro, el DT, Claudio Ranieri, quien asumió por la urgencia de la situación para la presente temporada, pero sabía que no continuaría al frente del equipo tras la conclusión de la misma.



El exentrenador de Fulham y Leiciester, entre otros, tiene un cariño especial por el equipo de la capital italiana y con base en ello aceptó las condiciones del club teniendo en cuenta la urgencia frente a la que se encontraban, luego de despedir al técnico Eusebio Di Francesco y no querer tener que firmar un contrato con nadie más hasta no encontrarse seguros de con quién querían contar.



Con base en ello, Ranieri se puso al frente de la institución y aunque no consiguió el objetivo que era clasificarlos a la Champions League, sí se aseguró un lugar en la Europa League y asumió con toda la responsabilidad pese a que se tratara de un contrato de apenas tres meses, situación que no cualquiera asumiría.



Por eso, el domingo, en la despedida de la temporada del equipo romano, uno de los capítulos especiales los vivió el entrenador, quien recibió los aplausos y cánticos de la hinchada, mientras él, desde su lugar, agradeció y no tuvo gesto más significativo que el de la venia y del llanto al ver cómo respondían los hinchas.



Así fue el conmovedor momento: