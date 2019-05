Se cierra una puerta: Duván Zapata no llegaría al Inter de Milán

Antonio Conte sería el nuevo director técnico de Inter de Milán en la próxima temporada. El entrenador italiano tendría dentro de sus planes al delantero bosnio Edin Dzeko y al belga Romelu Lukaku, factor que cerraría las puertas a Duván Zapata de llegar al Nerazzurri.

Medios italianos dan por hecho que Conte será el reemplazo de Luciano Spalleti, quien no cumplió con las expectativas de la directiva de Inter. Con la llegada del experimentado entrenador, habría una revolución en el ataque del club italiano.



Según "Tuttosport", Lautaro Martínez y Mauro Icardi no encajarían en el esquema 3-5-2 del entrenador italiano, por lo que ambos delanteros no sería tenidos en cuenta por Conte en su nuevo proyecto.



Edin Dzeko es el máximo sueño del italiano, ya que en su paso por Chelsea intentó llevarlo al club inglés. Sin embargo, Romelu Lukako sería el segundo opcionado si el fichaje del bosnio no se resuelve.



En meses pasados, se relacionó a Duván Zapata con el Nerazzurri, sin embargo, la puerta estaría casi cerrada por la llegada de este nuevo entrenador. En este caso, desde Inglaterra y otros equipos grandes en Italia se lanzarían por el colombiano.



Por el momento, el 'Toro' prepara el último partido que metería al Atalanta a su primera Champions League en la historia. Sassuolo será el próximo rival y el futuro del colombiano se empezará a definir después de su participación en la Copa América.