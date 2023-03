Un drama costoso e insostenible: Paul Pogba, un karma para Juventus

Mucho esfuerzo por repatriarlo, mucha promesa, mucha expectativa y al final, nada. Paul Pogba sigue siendo el problema más costoso de Allegri en Juventus.

Este lunes se confirmó una nueva lesión que lo marginará al menos 20 días y lo saca del partido de vuelta de Europa League contra Friburgo (0-1) y del clásico contra Inter, el domingo. Vale mencionar que el partido internacional de ida se lo perdió por llegar tarde a la concentración.



Se trata de una “lesión de grado bajo en el músculo abductor del muslo derecho”, según el club, que lo dejó fuera contra Sampdoria, y se suma a la que lo marginó desde su llegada en el club y lo privó de estar con Francia en el Mundial. Solo estuvo disponible a finales de febrero y suma 35 minutos contra Torino y Roma.



La opción es que se recupere definitivamente y esté disponible para el cierre de la temporada. La realidad es que el equipo avanza sin él, que en Serie A ha ido revirtiendo la sanción de 15 puntos y se acerca a clasificación europea y en Europa League no sufre tampoco.

Sí, hay vida sin Pogba y no es un detalle financiero menor, considerando que es el jugador mejor pagado de la plantilla y el que menos ha estado disponible. Los rumores sobre la decisión de cederlo, pues tiene contrato hasta 2026, son insistentes y estas complicaciones, que pueden no ser su culpa pero que marcan su temporada, solo suman a esa posible salida.