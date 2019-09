Enorme gesto de Cristiano Ronaldo con sus compañeros en la Serie A 

Este año la Seria A ha decidido que los jugadores que sean considerados como los mejores en cada posición de la temporada anterior, lleven una insignia que les haga honor sean reconocidos. Cristiano Ronaldo fue escogido como el mejor jugador de la temporada anterior en la Liga de Italia, pero se negó a llevar usar el parche en su camiseta que lo identifica como el mejor.

Esto se debe a que para el jugador portugués es un acto de irrespeto con sus compañeros, ya que todos aportan por igual a los resultados del equipo. Este hecho no esta visto como un acto de rebeldía, ya que el uso de estas insignias es opcional, pero no deja de ser llamativo que Ronaldo sea el único de los jugadores distinguidos en no usar esta distinción.

El jugador de la Serie A ahora piensa en seguir sumando partidos y victorias con la Juventus, para seguir agrandando su palmarés de títulos.