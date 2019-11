No le huyó a la polémica: Cristiano habló de su situación en Juventus

Cristiano Ronaldo fue el centro de la polémica en Italia, luego de ser sustituido en el clásico de Juventus contra Milan y abandonar el estadio antes de acabar el partido. No obstante, luego de anotar con la selección de portugal se refirió al tema al ser cuestionado por la prensa.



Lo cierto es que 'CR7' intentó explicar el porque de su sustitución, aclarando que no se encuentra al 100% de su condición física, pero su deseo de aportar al equipo lo hizo querer estar en un partido tan importante, por eso le molestó la sustitución, pero aseguró que comprendía los motivos de esta.

"En las últimas tres semanas vengo jugando condicionado. No me gusta ser sustituido, pero vengo jugando condicionado e intenté ayudar a la Juve. Entiendo los cambios, no estaba bien. En estos dos partidos con Portugal tampoco estaba al 100%. Pero tengo mucho orgullo en sacrificarme por la selección o por mí club. El Inter está a dos puntos de nosotros y me sacrifiqué para ayudar al equipo, al igual que también lo hice con la selección, que necesitaba ganar estos dos partidos", aseguró el portugués.



No obstante, el cinco veces ganador del Balón de Oro no le huyó a la responsabilidad, asegurando que él o el entrenador debieron comunicar esta situación, para evitar las especulaciones de cualquier tipo.

"En mi carrera, nunca tuve lesiones graves, suelo hacer entre 50 y 60 partidos, pero estoy teniendo algunas molestias que me impiden estar al 100%. Alguien debería haber hablado, sobre todo el entrenador o yo mismo, pero saben que no suelo hablar mucho con la prensa", cerró 'CR7'.



Luego de clasificar con su selección a la Eurocopa y anotar su gol 99 con esta, deberá regresar a Turín y demostrar que todo se encuentra en orden con su entrenador y sus compañeros, para ahuyentar la polémica que ronda a Juventus.