¡Con Cuadrado a la final! Juventus supera a Inter y va por Copa Italia

Mucho ataque, muchos intentos, remates a los arcos y un ritmo atípico para el fútbol italiano. Y al final, lo usual: Juventus superó en la llave a Inter de Milán y es finalista de Copa Italia.





El equipo de Pirlo igualó 0-0 en la vuelta y le alcanzó con la ventaja de 1-2 en la ida. Pero no tuvo nunca calma, se vio siempre amenazado y clasificó gracias a la imprecisión de su oponente.



Fue una primera etapa de dominio del Inter de Milán, que pecó en la puntada final: dos veces lo tuvo Lautaro Martínez y pateó a la luna, otro par de ocasiones dilapidó Lulaku, incapaz de acomodar su enorme figura para patear con comodidad, una vez más, de media distancia, no pudo Eriksen.



Juventus, que esta vez usaba a Cuadrado como mediocampista ofensivo por derecha y no en la usual posición de lateral, se defendía como podía y conectaba con Cristiano Ronaldo, por fin, ya en el minuto 40: una vez dentro del área y una más por izquierda, el portugués pudo anotar. En la última le tapó el arquero el ángulo casi sobre el remate.



Al descanso se fueron los locales convencidos que tenían cómo ampliar la ventaja de 1-2 de la ida y quedarse con el cupo a la final.



El inicio del complemento era calcado al inicio del partido, mucho ímpetu de Inter pero poca precisión, y Juventus aguantando, administrando la angustia, descansando en Buffon y su experiencia.



Se iban los minutos en intentos vagos, excepto por el gran remate de Hakimi a los 50, y hasta los 69 reaccionaba Juventus con, quién si no, Cristiano, y un remate directo que salvó Handanovic con todo su cuerpo.



El tiempo le pasó factura a Inter en forma de cansancio y la claridad que no apareció al comienzo también se esfumó al cierre.



Al final, Juventus se clasificó gracias a su victoria de visitante 1-2 en la ida y ahora espera rival de la llave entre Atalanta y Nápoles.