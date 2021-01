Si no los hace, los pone: el lujo de asistencia de Muriel en Atalanta

Luis Muriel fue titular este miércoles, en el duelo de cuartos de final de la Copa Italia entre Atalanta y Lazio.

Esta vez no brilló mucho en su tarea, puede ser que no marcara nuevos récords, pero en la libreta de Gian Piero Gasperini volvió a quedar con nota destacada.



Muriel salió de su área para asociarse con sus compañeros, fue un luchador más en la tarea de contención y, al ver que no marcaría, no fue egoísta y decidió convertirse en asistidor.



Cuando Lazio amenazaba y acababa de firmar la remontada, el colombiano se inventó este lujo, con doble regate en el área y unas asistencia impecable para Malinovskiy, que firmó el 2-2 parcial.

El gol de Malinovskyi es 50% de Murielpic.twitter.com/mj8cbMgwEk — ⁷²⚡ (@Eliam_91) January 27, 2021

Se fue al minuto 63 y tuvo unos minutos en cancha con Zapata, y aunque esta vez no se reportó en el marcador, su equipo acabó ganando 3-2, con 10 hombres y en un ejercicio más de entrega y corazón. Fue para él un buen día.