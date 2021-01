Con Zapata y Muriel, Atalanta aguantó, anotó y va a semifinal de Copa

¡Premio a la ambición y a la resistencia! Atalanta aguantó los golpes contra Lazio, metió ambición y ganas y, con Muriel y Zapata en cancha, avanzó a la semifinal de la Copa Italia.

Fue una victoria trabajada, con 4 goles en 36 minutos, con un inusitado poder ofensivo para ser fútbol italiano y mucha emoción a los 94 minutos de juego. Esta vez era Muriel el titular, Zapata iba al banco.



Desde el pitazo avisaba Atalanta: minuto 6 y el horror de Reina, quien dejó la pelota servida en medio del área, lo aprovechó Djimsiti para el 1-0. Poco duró la fiesta, los diez minutos que tardó Muriqi en meter un cabezazo certero, tras un lento retroceso de la zaga de Atalanta. Y el juego iba 1-1.



A los 34 amenazaba con la remontada Lazio cuando Acerbi lideró la salida, corrió más de 20 metros con Miranchuk a la espalda sin que se animara a tocarlo, la zaga ni salió ni cerró y acabó siendo un golazo para el 1-2.



Pero Atalanta atacó frontal y volvió a empatar gracias a un jugadón de Muriel, quien metió un doble enganche, hermoso centro, gol de Malinovskiy y otra vez 2-2 la historia.



En 36 minutos 4 goles. Lindo resumen del primer episodio.



Para el complemento parecía que iba todo mal cuando salía expulsado Palomino, pero no: a los 57 llegó el tercero del local una tremenda jugada de Romero, asistencia para Miranchuk y 3-2 la cuenta, jugando con un menos.



Llegó Duván Zapata al juego y no, no salió Muriel. Pero lo hizo unos minutos después el atlanticense, quien acabó en blanco.



Duván fabricaría un penalti claro a los 67 y él mismo pediría el cobro, pero se desinflaría ante Reina: fácil le quedó al argentino la atajada.



Y entonces Atalanta, sin ninguna vergüenza, se refugiaría en su predio y en Gollini, quien dos veces, salvó su puerta, una clarísima sobre la raya. EL reloj hizo lo suyo y la celebración por la clasificación a la semifinal de Copa Italia fue a lo grande.