Sufrido, pero ganó Atalanta y clasificó en Copa Italia contra Lazio

Luis Muriel es titular en Atalanta contra Lazio, en un partido definitivo por los cuartos de final de la Copa Italia.

Minuto 89- ¡Se lo perdió Muriqi! Por arriba envió el remate con el arco de frente



Minuto 88- ¡Salvó en la raya Gollini! Espectacular el arquero salvando la eliminatoria



Minuto 79- Apuesta claramente por aguantar Atalanta, Lazio no se acerca con suficiente peligro



Minuto 69- Se salva Atalanta, Gollini aparece a tiempo... por fortuna



Minuto 67- ¿Qué hiciste Duván???? Fácil atajó Reina y sin ceder rebote. No lo cobró bien el colombiano



Minuto 66- ¡Lo buscó Zapata y lo logró! Penalti claro contra el colombiano



Minuto 63- Y sí, se fue Muriel.



Minuto 58- ¡Llega al partido Zapata! La noticia es que no reemplaza a Muriel sino a Malinovskiy y queda con dos colombianos en punta Atalanta



Minuto 57- ¡Goooooool de Atalanta!!! Tremenda jugada de Romero, asistencia para Miranchuk y por la hazaña va Atalanta ahora 3-2, jugando con un menos



Minuto 56- Buscó la falta y cobró el tiro libre Muriel, pero sin suficiente peligro



Minuto 52- ¡Atención! Expulsión en Atalanta. Falta de Palomino, parecía último hombre y falta casi normal... pero el árbitro lo expulsó. Con diez se queda Atalanta casi todo el ST



Minuto 49- Cabezazo de Pessina a manos de Reina



¡SEGUNDO TIEMPO EN JUEGO!



¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! Emocionante juego, 4 goles en 36 minutos, fallas defensivas sí, pero ambición para reparar los daños en el arco contrario. Poco de Muriel, quien ha tenido que retroceder para mostrarse



Minuto 42- ¡Lo que se pierde Palomino! No pudo rematar ante el error en la marca de Lazio en su área



Minuto 36- ¡Goooooool de Atalanta!!!! Doble enganche de Muriel en el área, hermoso centro y gol de Malinovskiy... y otra vez 2-2 la historia



Minuto 34- ¡Gooooool de Lazio! Acerbi lidera la remontada en una jugada en la que corre más de 20 metros con Miranchuk a la espalda sin que se anime a tocarlo, la zaga de Atalanta ni cierra ni sale y se anota un golazo el zaguero



Minuto 26- Lindo centro de Muriel apareciendo por la banda, pero nadie apareció para capitalizarlo



Minuto 16- ¡Goooolll de Lazio!! Anota de cabeza Muriqi en un lento retroceso de la zaga de Atalanta. De nuevo todo igualado, ahora 1-1



Minuto 11- Tiro libre de Lazio sin mayor peligro... no hace pie todavía el visitante



Minuto 9- Primer acercamiento de Muriel, le faltó seguridad para encarar a Reina



Minuto 6- ¡Goooooooooool de Atalanta! Horror de Reina dejando el rebote de frente en el tiro de esquina y Djimsiti aprovechó y la embocó. Gran golpe un tanto tempranero...



RUEDA LA PELOTA



Todo está listo para el inicio del juego



El DT Gasperini apostó por el atlanticense pero mantiene en el banquillo a Duván Zapata, por si acaso...





Así esperaba el intenso duelo el Atalanta: