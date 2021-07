¡Sin participar! El club italiano que fue vetado hasta en segunda

El fútbol italiano no contará con uno de los clubes que se hizo habitual en el siglo XXI en la Serie A, se trata del Chievo Verona, que lleva ya varias temporadas disputando el ascenso del calcio. Al parecer, los problemas económicos en los años recientes se complicaron con la pandemia, sin tener un flujo de caja para poder subsistir.



La Federación Italiana no permitirá que Chievo dispute la Serie B esta temporada, siendo reemplazado por el Consenza. No es la primera vez que el equipo afronta una sanción por hechos extradeportivos. En el 2018 fue multado con tres puntos perdidos y 200 mil euros, luego de encontrar un fraude en la contabilidad. Además, en esa ocasión, pidieron una sanción más fuerte, exigiendo la perdida de la categoría.



🚨OFICIAL: Chievo Verona ha sido declarado en quiebra y ha sido excluido de la Serie B 21/22.



📍El elenco italiano será reemplazado por el Cosenza en dicha categoría.



