Ospina pecó y rezó: sufrido empate de Napoli en casa de duro Cagliari

Napoli se inspiró poco y se enredó mucho en su visita a Cagliari, equipo que supo atacarlo y, por momentos, hacerlo ver mal. Terminó siendo un empate 1-1 pero pudo ser una derrota en un juego intenso, lleno de emociones y de errores, de los que por suerte hubo tiempo de recuperarse.

A los 10 minutos ya dos veces se había acercado Napoli, con Rui y Elmas pero la más clara era de Cagiari a los 15, cuando 15 le gana perfecto a Ospina en el mal cálculo del colombiano en la salida... ¿De Amores contra Brayan Fernández en la Liga? Sí, muy parecido, pero esta vez la fortuna quiso que la pelota no entrara.



Y en la siguiente perdonó Joao Pedro en otro remate abierto y una vez más a los 29, ahora a manos de Ospina. Hasta que despertó Napoli y Mario Rui alcanzó a manotear su tremendo remate de media distancia.



Pero en el segundo tiempo pasaron dos cosas que abrieron el camino del gol: Napoli se fue encima con ganas de aprovechar su poderío y Cagliari se agazapó para aprovechar el menor error, ese que cometió Ospina a los 58 minutos, cuando lo superó un remate cruzado pero no especialmente peligroso de Pereiro y simplemente se le coló.







Por suerte a los 60 se pudo recuperar al que era el gol de cabeza de Joao Pedro y los suyos medio se animaban en el manotazo del portero de Cagliari al intento de Petagna a los 62. Pero Cagliari estaba mejor y entonces Ospina tuvo que lucirse: una vez más a los 84, cuando Marin le puso arriba un remate, literalmente voló, y a la siguiente jugada otra vez salvó su arco en el tiro de esquina. Pues no, Napoli ya no perdía por su culpa.



De hecho eran esas salvadoras atajadas las que abrían el camino del empate: centro divino de Rui a Osimhen y grito de alivio del enmascarado que no era la gran cosecha para los suyos, pero que como se dio el juego resultó buen premio.



El partido terminó a un tremendo ritmo, con tiros en arco y arco, y repartición de puntos, que ayuda más al que estaba en la lista del descenso que al equipo del colombiano, a quien se le va empantanando el ascenso al liderato. En beneficio de Napoli, tenía que ahorrar para el partido del jueves contra el FC Barcelona por Europa League. ¡Pero cómo lo hizo sufrir su rival!