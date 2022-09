Lucumí ya tiene técnico: Bologna nombra a un ex Barcelona y PSG

Jhon Lucumí ya sabe quién será su nuevo entrenador en el Bologna. El defensor colombiano, al igual que el resto del plantel, se sorprendió con la salida del serbio Sinisa Mihajlovic; pero ya sabe que lo dirigirá un ex Barcelona y Paris Saint Germain.



Se trata del italo-brasileño Thiago Motta. Así lo confirmó este sábado Claudio Fenucci, director ejecutivo del Bolonia, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Fiorentina del próximo domingo.



“El entrenador del primer equipo será Thiago Motta a partir del lunes. Estamos definiendo los últimos detalles, pero se puede considerar oficial. Ahora es importante pensar en el partido de mañana”, declaró Fenucci.



A falta de cerrar el acuerdo y de un comunicado oficial por parte del club, los medios locales apuntan a un contrato por dos temporadas. Ante la Fior', el exjugador de Barcelona o PSG, entre otros, verá el partido desde la grada, mientras que desde el banquillo dirigirá el italiano Luca Viniagi, el entrenador del equipo juvenil.



El que fue internacional con la ‘azzurra’ aterrizó este sábado en la ciudad de Bolonia para cerrar el acuerdo para sustituir a Mihajlovic, cuya destitución ha levantado la polémica en Italia.



“Creo que el Bologna no merece lecciones de moral por todo lo que ha pasado con Sinisa”, zanjó el propio Fenucci. “Fue una decisión muy dolorosa porque Sinisa es un amigo. Desde el punto de vista de los resultados solo hemos visto al equipo ganar cuatro veces en el año natural y en una liga como la Serie A si las cosas no van bien hay que intervenir. Habíamos decidido empezar la temporada siguiendo el modelo del primer año pero, esta vez, a pesar de su regreso, los resultados no estaban llegando y creemos que la plantilla tiene figuras importantes”, sentenció.