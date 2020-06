A Balotelli le cierran la puerta en la cara: Brescia no lo quiere más

En Italia cuentan las horas. Mario Balotelli, siempre polémico, y Brescia, su actual club, están cerca de terminar su relación laboral. El atacante y el club italianos no se aguantan más: el club lo señala por haberse saltado las sesiones de entrenamiento, y este martes ‘Súper Mario’, quien adujo tener gastroenteritis, decidió presentarse a la sede, con la sorpresa de que le tiraron la puerta en la cara y no lo dejaron entrar a la sede deportiva.



“Ahora digan que no quiero entrenar”, le dijo Balotelli en tono irónico a los periodistas presentes en Torbole Casaglia, lugar de entrenamiento del Brescia, según medios italianos.

La versión del club, sin embargo, es distinta, ya que aseguran que Balotelli envió muy tarde un certificado médico según el cual podía volver a jugar, por lo que administrativamente no podían dejar entrar al jugador.



Este encontronazo con su actual equipo, supone el último episodio de una relación que se ha enrarecido en las últimas semanas, y que llegó hasta el punto de que el Brescia pidiera el pasado viernes rescindir unilateralmente el contrato, que debería terminar el próximo 30 de junio.