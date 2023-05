Con gol de Muriel y entrega de Zapata: valioso triunfo de Atalanta

Fue una victoria redonda en Bérgamo, con toque colombiano y un festejo como lo que es: el acceso directo a la próxima Champions League,

Duván Zapata y Luis Fernando Muriel fueron titulares en el triunfo 3-2 de Atalanta contra Spezia, que lo acomoda como quería en la tabla de posiciones de la Serie A.

​

​Pero no fue ni mucho menos una tarea sencilla. De hecho, Spezia fue el que primero se reportó con gol de Gyasi a los 18 minutos, en una desconcentración defensiva del local.

​

Y de ahí en más hubo paciencia, lucha, mucho sacrificio de Zapata y pronto alivio: a los 32 minutos un riflazo de De Roon en un rebote igualó la cuenta y a los 48 fue Zappacosta el que celebró para el 2-1.

​

No fue una primera etapa con mayores opciones para los colombianos, de hecho solo un cabezazo del vallecaucano a la salida de un tiro de esquina, pero vendría la revancha.

​

A los 54 metía el cabezazo otra vez el gigante Zapata, le quedaba la pelota Djimsiti y aparecía libre Muriel para definir arriba y poner a los suyos en el lugar correcto, una victoria 3-1 que daba más fiel cuenta de lo que pasaba en la cancha.

​

Aunque vale decir que Spezia no bajó los brazos, que tuvo en el colombiano Kevin Agudelo a su hombre más incisivo y logro el descuento a los 64 con un golazo de Bourabia. Se fue encima el visitante y hasta dispuso Agudelo de una clara opción y luego se estrelló el que iba a ser un golazo en el travesaño.

​

Al final aguantó la victoria Atalanta, que es cuarta en la tabla con 58 puntos. Su rival sigue en zona de descenso, con solo 28 unidades.