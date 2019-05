A un paso de jugar Champions League: Atalanta recibe a Sassuolo

Atalanta no pudo asegurar la Champions League en el empate 1-1 contra Juventus en la jornada 37 de la Liga de Italia. El conjunto de Bergamo debe ganar para no depender de otros resultados en la última fecha y así clasificar por primera vez al máximo torneo europeo.

Para aclarar el sistema de clasificación y desempate, se deben tener claros los siguientes puntos:



El empate en puntos entre dos equipos se definirá con el equipo que más puntos haya sumado en los enfrentamientos directos. Si la igualdad persiste se entra a mirar la diferencia de gol de cada equipo.



Si existe un empate entre varios equipo, esto se definirá con los puntos sumados en los enfrentamientos directos y a esto se le sumará la diferencia de goles en cada uno de los partidos. Si la igualdad persiste, la diferencia de gol en la tabla general tendrá la última palabra.

Posibilidades de clasificación de Atalanta

Roma, Milan e Inter de Milán son los principales competidores del equipo de Bergamo en sus aspiraciones a la clasificación a la próxima edición de la Champions League.



Contra Milan, Atalanta solo sumó un punto en duelos directos, frente a Inter de Milán obtuvo cuatro unidades y contra la Roma empató en sus dos partidos sumando dos unidades.



Revisado este panorama, Atalanta sería el principal afectado si se da un cuádruple empate entre los equipos ya mencionados. Esto no le conviene ya que solo contra Inter sumó más de tres puntos, contra Roma empató dos veces y contra el Milán perdió uno y empató el otro.



Si Atalanta pierde contra Sassuolo, los de Bergamo tendrían que esperar que Inter y Milán no ganen y, si Roma obtiene los tres puntos de igual forma el equipo de Duván Zapata clasificaría por empate en duelos directos y superior cantidad de goles.



Una victoria no daría complicación alguna al Atalanta, debido a que en este momento el equipo de Gian Piero Gasperini tiene la ventaja en puntos y también de jugar como local en la última fecha. Obtener tres puntos haría inalcanzable al equipo del delantero colombiano.



Si se da un empate contra Sassuolo, Atalanta debería esperar que Inter pierda o empate, que Milán gane, empate o pierda y la Roma no podría alcanzar a los de Bergamo.



El panorama es claro, sin embargo, una victoria deja sin chances a sus competidores, Atalanta tendrá a su hinchada a favor y la motivación de lograr lo que nunca en la historia del club se había realizado.