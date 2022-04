Celebró Ospina en duelo colombiano y Napoli dio golpe contra Atalanta

Chocaban los colombianos David Ospina y Luis Muriel en la Serie A, pocos días después de vivir juntos la dolorosa eliminación de su selección del Mundial de Catar. Y era el primero el que encontraba consuelo, con una victoria que es un golpe sobre la mesa en la pelea por el título de la Serie A.

Napoli se impuso 1-3 contra Atalanta en un derroche de contundencia frente a un festival del desperdicio, un duelo que ganaron los visitantes con autoridad y en el que Ospina sacó una pelota en un momento clave mientras Muriel se fue en blanco y muy molesto.



La cuenta se abría temprano, a los 14 minutos, por cuenta de una zaga que avisaba de su sufrimiento al conceder un penalti que Insigne cambió por gol a los 14 minutos.



Fallaba Malinovskyi de frente al arco al enviarla muy por arriba de Ospina y Mario Rui tenía el segundo de Napoli en otra salida de Politano por la banda de Muriel, quien no ayudaba mucho en el regreso, pero Musso corregía todo en su volada.



Y caía por fin el 0-2 a los 37 minutos en un tiro libre cedido por Palomino y un laboratorio entre Insigne y Politano, quien aprovechaba el desconcierto de la débil zaga del local y madrugaba con un toque sobre el arquero. Linda y muy ensayada celebración.



Como era hermosa la asistencia de Muriel a Malinovskyi que desperdiciaba el ucraniano a los 42, descuento que habría sido clave para ir al descanso con otra motivación. Suerte que no castigó Koulibaly en la clara opción que le dejó un nublado Palomino pero resolvió su arquero.



Para el complemento, como se esperaba, se fue encima Atalanta pero sin llegar a inquietar lo suficiente a Ospina: metía dos muy buenos pases un Muriel en modo número 10 a Freuler y Miranchuk, ambas finalizadas hacia el cielo, y pedían un penalti sobre el colombiano que en realidad no existía.



Hasta que por fin llegaba el error de la zaga de Napoli a los 58 minutos, cuando soltaban a De Roon justo de frente al arco, y este castigaba de cabeza a un Ospina que ya no pudo hacer más.



Sería el momento del lucimiento del arquero colombiano cuando a los 75 voló para evitar el remate impecable de Boga y se ganaba la amarilla al protestar por un rival que estaba en suelo y obstaculizaba todo.



Y entonces se acordaba la defensa de Napoli de su fortaleza en zona propia y metía un contragolpe a los 80 minutos que acababa con toda ilusión de igualdad de un Atalanta jugado en terreno contrario y expuesto a la salida de Lozano, su asistencia a Elmas y el 1-3 que ya no daba opción de nada para el local.



Se fue en blanco Muriel, aunque no hubo mucho que reprochar pues su rol fue más de creativo y aparte salió furioso cuando lo relevaron a los 83, y no llegó a la cancha Duván Zapata, quien regresó al banquillo tras superar una lesión. Solo Ospina tuvo un día feliz, más ahora que ve la tabla y se ve segundo de Serie A con los mismos 66 puntos de Milan. Atalanta es séptimo, ahora fuera de competencias europeas, con 51 unidades.