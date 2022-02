Sin duelo colombiano: agónico empate de Atalanta contra Juventus

Un luchado empate, en un partido denso en definición pero con mucho sacrificio, firmó Atalanta en su casa contra Juventus.



El 1-1 fue obra de Malinovskyi y de Danilo, en un duelo que mantuvo a Atalanta como quinto de la tabla (44 puntos) y fuera de la zona de clasificación directa a Champions League en la que están los de Turín, con dos puntos más. Muriel fue titular y Cuadrado apenas ingresó al final, con lo cual el duelo colombiano no pudo ser.



Primero se lo perdió Dybala cuando recuperaba la pelota y después sacaba un remate apenas desviado De Roon, cuando lo asistía Muriel y él fallaba frente al arco.



Y de ahí en más una lucha de correr y sufrir y no definir, una sucesión de faltas, muy poquito de un Muriel lejos de su rendimiento físico y su poder ofensivo y una posesión repartida que adormilaba a la tribuna.



Hasta que se apiadó Atlanta de los pobres asistentes y televidentes y aprovechó una falta frontal al área para despertarnos a todos: pidió Malinovskyi que se la tocaran para pegarle en movimiento y la puso en toda la esquina del arco, allí donde no llegaba el portero ni en jet.



Llegó a los 78 Cuadrado por Bonucci y se acordó Juventus de jugar, y Dybala se lo perdió sobre los 82, y aprovechó en el contragolpe Atalanta pero lo estrelló Hateboer en el travesaño el segundo tanto local.



Al final se animó el juego pero ya no había tiempo: Atalanta ganó bien y Juventus comprometió aún más su ya poco feliz temporada.



Y en la última jugada del partido hizo Juventus el daño: cobro de tiro de esquina que provocó Cuadrado, pelota de Dybala directo a la cabeza de Danilo y empate 1-1 en el cierre. ¿Mucho premio para Juventus? Puede ser. Pero durmió el dueño de casa y lo pagó.