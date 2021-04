¡Triunfazo! Agónico gol premió a Atalanta contra luchador Juventus

¡Tremenda lección! Atalanta fue paciente, muy paciente, y esperó hasta el final para hacerle el daño a un Juventus que queda muy comprometido en la Serie A.

El equipo de Gasperini fue un ejemplo de sacrificio pero con poca claridad frente al arco rival, mientras Juventus generó poco con Dybala y Morata y sin el goleador Cristiano Ronaldo. Y sobre el final aclaró Malinvskyi el panorama para una victoria muy valiosa en la tabla y en el futuro del equipo que fue local. ¡Pasaron 20 años sin triunfos de Atalanta contra Juventus! ¿Cómo no celebrarlo a rabiar?



¿Los colombianos? No faltaron ganas: Zapata y Muriel tuvieron pocas opciones claras frente al arco pero apoyaron, y mucho la marca, y Cuadrado tuvo muchísimo trabajo para defender su zona y salió con una amarilla por empujar a un rival, en medio de la frustración.



Y esta vez el primero que inquietaba en el duelo entre colombianos era Cuadrado, con un pase profundo a Dybala que amenazó, pero conjuró Gollini.



Promediando la media hora tenía Chiellini la opción que a tiempo le arrebató Palomino en el juego aéreo y la mejor del parido llegaría a os 35, cuando la picaba Morata pero sobre la raya la sacaba Djimsiti.



El cierre de Muriel a Cuadrado, que se repitió un par de veces en ese primer tiempo, dejó clara la orden: el delantero es el primer defensor y el responsable de tapar la salida del lateral. Si alguien podía hacerlo, conociendo como nadie al rival, ese era el atlanticense.



Descanso y algo de frustración en el ataque local, que casi no contaba opciones a pesar el tremendo despliegue de Zapata, y estrellaba en las piernas rivales todas sus buenas intenciones.



Un detalle revelador: la primera opción de Atalanta demoró hasta los 60 minutos de juego, cuando Muriel metió un remate al palo contrario que se iba apenas por arriba.



Por fin encontraba Zapata un socio en el recién llegado Ilicic, quien le sirvió un centro para un cabezazo que pasó rozando el palo: ahora sí, la más clara opción del club de Bérgamo.



El cansancio fue haciendo lo suyo pero Malinvskyi todavía tenía una bala en el tambor: avisaba primer con un remate casi desde el suelo y tomaba un rebote fenomenal a los 86 para meter un remate cruzado fenomenal, imposible, letal para un Juventus que desperdició lo poco que había generado sin Cristiano en la cancha.



Ahora la tabla dice que Atalanta es tercero, con 64 puntos, dos más que Juventus. ¡La fiesta es en Bergamo! Las dudas inundan el banquillo donde habita Andrea Pirlo.