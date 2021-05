Muriel los llevó de la mano: Atalanta superó sin sufrir a Benevento

Se preguntará Atalanta que hubiera sido si promediando la temporada no se hubieran escapado tantos puntos, cuál sería la suerte hoy, que está jugando su mejor fútbol, que su potencial goleador anda por las nubes, que de la mano de Muriel todo parece ser un paseo por las nubes...

Ha sido el colombiano, quien compartió titularidad con su compatriota Duván Zapata, quien ha tomado a su equipo de la mano esta vez y lo ha llevado a una victoria cómoda por 2-0, que debió ser mayor por el dominio, pero estuvo bien y alcanzó para afianzarse como segundo mejor equipo de Italia, detrás del campeón Inter de Milán.



Era de lujo el pase inesperado de Muriel a Pessina frente al arco rival para ver cómo salía la pelota pegadita al palo, apenas a los 5 minutos, y de lujo también el centro de Zapata que infortunadamente no tenía receptor a los 12.



Pero a los 21 ya cayó la fortaleza -más bien aspiracional y no real- de Benevento: una pared que armaron entre Malonvoskyi y Muriel dejó al colombiano de cara al arco y ahí aunque se sacuda la tierra, no falla nunca el colombiano. Ganaba 1-0 el dueño de casa y era la anotación número el 85 de la temporada, cortesía del atlanticense.



Y se iba a ir de lujo el atacante con el taco y la auto habilitación a los 46 que por muy poco se le quedaba corta luego en la definición y parecía que amenazaba de nuevo un par de minutos después, a los 49, cuando se le iba por la escuadra el derechazo.



Se iba del campo a los 66 pero se quedaba Duván, a quien no le quedó limpia la pelota, más allá de un par de intentos, uno de media vuelta muy claro a manos del portero, y sería su momento ya no de marcar pero sí de asistir: a Pasalic le ponía un pase impecable para que este definiera al palo izquierdo sin mayor dificultad, y era más justo el marcador en el 2-0. De hecho se salvó muchas veces Benevento, que apenas se animó a un par de acercamientos, el más claro casi sobre el pitazo final, que no llegaron a hacer daño.



Para rematar, por un manotazo a la cara de Duván se fue expulsado Caldirola y entró a los 84 otro colombiano, Andrés Tello, para finalizar el encuentro, tratando de no encajar más goles como principal obligación. A los 88 se iba del campo Duván, con ese sabor extraño de la victoria en la que suma otro juego sin anotar. Ya vendrá, goleador, ya llegará...



De esta manera, Atalanta se afianza así al segundo lugar de la tabla, con 75 unidades, las mismas de Milán, que goleó a Torino, pero una diferencia de gol casi escandalosa: ¡13 goles más!