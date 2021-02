Los fantasmas de Ilicic en Atalanta: 'temía dormirme y no despertar'

Josip Ilicic es una pieza clave para Gasperini en Atalanta, un DT dentro de la cancha, un mago para el paso y un hombre decisivo de cara al arco rival. Pero no siempre estuvo a disposición del equipo italiano, que este miércoles se mide a Real Madrid por octavos de final de Champions League.

El esloveno habría estado, según versiones de prensa, en el lío que sacó a Alejandro 'Papu' Gómez, a quien siempre respaldó, pero al final resolvió diferencias con el DT, quien declaró: "Ilicic es un jugador recuperado".



¿Recuperado de qué? Se trata de un jugador muy reservado pero en extremo sensible, a quien afectan tal vez en mayor medida que a otros las malas noticias.



Huyó de la guerra con su madre, no tuvo una figura paterna en su infancia y se abrió campo en el fútbol como forma de supervivencia, más que nada.



Se casó con una atleta, tuvo problemas en su matrimonio (se dice que sufrió una infidelidad) y luego vinieron los momentos más críticos: le diagnosticaron linfadenitis, una inflamación de los ganglios que se trató con éxito pero que le dejó muchos temores. Cuando murió su amigo Davide Astori mientras dormía en un hotel, Ilicic confesó: "En esos días pensaba mucho en Davide, me daba miedo irme a dormir y no despertarme, no volver a ver a los míos".







Y entonces vino la pandemia, que azotó primero y con particular dureza a Bérgamo, la ciudad donde vive. Las decenas de muertes diarias, los crematorios, las estrictas normas de confinamiento lo pusieron al borde del abismo. Por fortuna su equipo lo arropó y le permitió volver a su país, con su familia, en aquellos días en los que todo estaba detenido. Inclusive se perdió el partido de cuartos de final contra PSG en la última histórica Champions para Atalanta.



Pero ahora está bien y es lo que celebran Gasperini, los colombianos Muriel y Zapata que se entienden a la perfección con él en la cancha y en general un Atalanta que lo necesita para dar la sorpresa contra Real Madrid.