Vuelve fantasma de socio de Muriel y Zapata: dura recaída en depresión

Atalanta tiene una de las plantillas más envidiadas de Europa: jugadores que llegan a bajo costo, que se impregnan rápido de la filosofía de ataque del equipo y que acaban siendo revelación sin que se desangre el club.

Además de los colombianos Duván Zapata y Luis Muriel, el técnico Gasperini cuenta con hombres como el esloveno Jsep Ilicic, un socio ideal en el ataque y dueño además de un gran remate de media distancia.



Sin embargo, justo ahora que se definen los cupos a las competencias europeas en Italia, el jugador no aparece: falló en los partido contra Inter de Milán (0-0), Venecia (triunfo 2-0, Copa Italia) y Lazio (0-0).



¿La explicación? El propio Gasperini, visiblemente afectado, habló de la situación, que ya vivió con el jugador en 2020, en el pico más alto de la pandemia de covid 19.



"No es fácil hablar de esta situación, para mí. Siempre estaremos al lado de Josip, es algo que va más allá del fútbol. La cabeza es una jungla, es difícil para los psicólogos, imagínense para nosotros...", dijo.



"También trabajé con él en Palermo, y nunca le vi trabajar como ahora. Le vamos a esperar toda la vida como persona, pero como futbolista es imprevisible. Los médicos no nos dan respuestas y no puedo darlas yo. Hablo de eso ahora para no volver a hablarlo más. Es algo muy delicado", añadió.



Sin embargo, según el diario La Repubblica, esta vez no habría tanta paciencia y ya se plantean en la directiva una posible cesión antes de que termine el actual mercado. Una pena que la enfermedad de la depresión se esté volviendo un obstáculo para este talentoso jugador, un mal que aqueja a miles de personas en el mundo.