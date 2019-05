La respuesta de Ancelotti sobre a la llegada de Quagliarella a Napoli

La posible llegada de Fabio Quagliarella a Napoli suena cada vez más fuerte. El equipo del sur de Italia, que concluyó en la segunda posición de la tabla de posiciones de la Serie A, tuvo algunas falencias en la parte ofensiva, las cuales, según el DT y los dirigentes, es una de las causas que ocasionó las derrotas frente a Juventus que lo dejaron con pocas posibilidades de conseguir el título.



Con base en ello y luego de la gran temporada de Quagliarella, el nombre del atacante empezó a sonar fuerte como uno de los refuerzos, ante lo cual, Carlo Ancelotti respondió a los Sky Sports Italia: “En la vida todo es posible. Tenemos ideas claras respecto al mercado, hasta la fecha hemos revisado 60 nombres pero pocos llegarán. Sé de qué nacionalidad serán los refuerzos, pero no lo diré por ahora”.



Y aunque la derrota frente a Bolonia este sábado no dejó bien al equipo, Ancelotti se muestra tranquilo: “Esta derrota no me perjudica, el objetivo se alcanzó hace tres semanas. Tuvimos un buen juego y estábamos un poco cansados, pero esto es parte de lo hecho en la temporada. Ahora ya iremos de vacaciones y empezaremos a prepararnos para lo que viene la próxima temporada”.



Para finalizar, habló de las razones que los llevarían a buscar un delantero de área: “Anotamos varios goles, pero, considerando todas las opciones generadas, creo que se podría convertir en muchos más casos. Durante la primera parte de la temporada estuvimos mucho mejor, en este segundo semestre nuestro rendimiento bajó”.