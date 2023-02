Exjugador estalló contra la Roma de Mou: 'Dan ganas de vomitar'

José Mourinho se desempeña desde ya casi dos años como director técnico de la Roma. Sin duda alguna, es un entrenador más que capacitado para hablar y tomar las riendas de cualquier club de la Serie A, dado que consiguió todo con el Inter de Milan y la última Champions League que consiguió el conjunto milanés esperando volver a conseguirlo con el equipo capitalino de Italia.



Con la Roma, José Mourinho logró conseguir la Uefa Conference League, la novedosa competencia por parte de la confederación europea y que deja su nombre por lo alto siendo el primero y hasta ahora el único entrenador en conseguir una Champions, Europa y la Conference League. Pero, al parecer el entrenador portugués no es del gusto de todo el mundo, y un exjugador de la Roma se fue con toda contra Mourinho.

Antonio Cassano nunca ha tenido pelos en la lengua para decir lo que piensa, y con José Mourinho tampoco fue la excepción, tanto así que le recomendó con urgencia que se vaya del conjunto romano en la próxima temporada. Sin embargo, no solo se detuvo en eso sino que lo atacó por su forma de jugar y lo tildó de repugnante. Pese a ello, la Roma de Mou vive un buen presente como terceros en la competencia italiana aunque fue eliminado de la Coppa Italia en manos del Cremonese, que curiosamente no sabe lo que es sumar de a tres en la Serie A.



En el canal de Twitch 'BoboTV', Antonio Cassano se fue de frente en contra de José Mourinho, lo 'acribilló' sin piedad, “hay un problema: el otro día la Roma dio asco y ganas de vomitar, y no es culpa de los jugadores, Mou no sabe entrenar. Ya no es como antes, que entrenaba a 25 campeones. Cada año va a peor. En el Tottenham entrenaba a un buen equipo y le echaron, en Roma lo echarán también. Su equipo dio asco, no daba tres pases”.



Pero Antonio Cassano no se detuvo ahí, pues también habló sobre la eliminación en manos del Cremonese diciendo que no hay excusas al perder contra el único equipo que no ha ganado en la Serie A, “se habla de jugadores, tenía equipo para batir a la Cremonese en su estadio delante de 70.000 hinchas, sin ninguna excusa. Dicen que no es seguro que se quede, lo que tiene que hacer es coger un avión e irse. No tenía excusas para perder así”, expresó Cassano manifestando que debió irse tras la eliminación.



Lo criticó bastante por su carrera aunque anteriormente había dicho que era un gran entrenador que ya no está en condiciones de hace algunos años, “nunca fue un gran entrenador, ha sido un gran comunicador, sabe gestionar bien la prensa y los jugadores buenos, no los malos. Ser amigos de los jugadores fuertes es muy fácil”.



También enfatizó en que el portugués se ha visto envuelto en grandes polémicas con sus jugadores, como la posible salida de Rick Karsdorp a quien señaló por su actitud, entre otros jugadores, "en Roma está haciendo un desastre tras otro, hizo gastar dinero en varios jugadores como Matic y Rui Patrício, montó el lío con Karsdorp, al que hizo insultar delante de todo el mundo y ahora volverá. Fue muy listo, piensa en sus cosas. El equipo juega una mierda y nunca lo dice. Lleva año y medio y no es capaz de darle un juego a la Roma, el fútbol evolucionó y él se quedó 10 años atrás. Ha ganado, pero nunca ha sido un gran entrenador. Está quitándole valor el patrimonio del equipo, Kumbulla, Karsdorp, Zaniolo... Al italiano lo puso en evidencia delante de todo el mundo. Querido Mourinho, estrecha la mano a Tiago Pinto y a los hinchas de la Roma, pronto se darán cuenta de que con un equipo como este no puedes dar tanto asco ni ser solo amigo de Dybala y tirar a la basura a todos los demás”.



Por último, calificó como increíble que sigan defendiendo a José Mourinho, y siguió enfatizando en que da asco su forma de dirigir, "es insoportable que lo sigan defendiendo, no es cuestión de jugadores: si tienes una identidad, tu equipo funciona también con el grupo de la Primavera. Me hace gracia de que se hable de que puede llegar en los primeros cuatro, su equipo da asco. Es perfecto para Italia, donde hay entrenadores que especulan y hacen los listos. Si cierra en los puestos de Champions seguiré diciendo que dio asco”.