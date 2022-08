¿La joya que no fue? Paulo Dybala, un foco de sablazos incesantes

Paulo Dybala salió de la Juventus en el último mercado de fichajes. El club de Turín no lo renovó y el argentino tuvo que cambiar de aires. A diferencia de la ‘Joya’, la Juve sí optó por buscar la renovación de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes de la institución.

Para nadie es un secreto que Paulo Dybala tuvo un efecto similar (guardando proporciones) al de Karim Benzema en el Real Madrid. Abandonó las filas de la Juventus Cristiano Ronaldo y Dybala dejó de estar bajo la sombra del luso y tuvo un mejor protagonismo durante las temporadas venideras. Sin embargo, dio largas para renovar manteniendo que todo estaba bajo control, y en su último partido en el Allianz Stadium, calificó como inesperada su salida.



Después de un largo rato buscando equipo, se rumoreó su llegada al Inter de Milan, pero finalmente, la Roma de José Mourinho se quedó con Paulo Dybala. La ‘Joya’ se ganó críticas por su cambio de club, y uno de ellos fue Antonio Cassano que tiró un sablazo contra el argentino. Los interistas prefirieron el regreso de Romelu Lukaku y esto fue lo que detonó al exdelantero con pasado en el Real Madrid e Inter, entre otras instituciones.



Antonio Cassano comparó el ambiente de estos dos jugadores y descalificó a Paulo Dybala en su canal, ‘Bobo TV’ en Twitch, empezó a decir, “a los 29, si eres fuerte, la Juventus no te echa”. Ese fue el punto de partida para iniciar hablando sobre el argentino, a lo que continuó, “los equipos más fuertes de Europa ni siquiera lo consideraron como suplente. ¿Por qué ningún equipo de élite lo quería, ni siquiera el Arsenal o el Manchester United?”



Luego, Cassano tomó en cuenta el movimiento del Inter por Romelu Lukaku mencionando, “el Inter lo estacionó y le dijo que se fuera a su casa. Con todo respeto, se fue a la Roma por solo 5 millones al año cuando quería 10. Lo digo desde Palermo, no es un fenómeno”. Si faltaba algo más por decir era que el club milanés nunca lo deseó.



“La realidad es que al Inter nunca le ha interesado. Hicieron una escena y luego se llevaron a Lukaku y vendieron a Sánchez que era mejor que Dybala. El Milan prefirió esperar dos meses a De Ketelaere, mientras se iba a un equipo que quedó sexto en la clasificación para ganar cifras no astronómicas”. El debate de Paulo Dybala y su apodo, la ‘Joya’ siempre estará presente, pero para la Roma, sí parece ser un gran fichaje por su presentación. Se esperará mucho y más en los ojos de referentes de la Serie A como Antonio Cassano.