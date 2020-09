El rey de las frases de cajón: Morata y sus amorosas presentaciones

Álvaro Morata dejó oficialmente el Atlético de Madrid para incorporarse, en condición de préstamo, a la Juventus, equipo que ya lo tuvo en sus filas entre 2014 y 2016. Aunque es un movimiento interesante del mercado, lo realmente llamativo pasa por la presentación que tendrá en el equipo italiano.



Y no es para menos, el delantero español siempre ha dado de qué hablar cuando es presentado en cada club. Mensajes de amor, de sueño cumplido, de felicidad infinita y más abarcan su cajón de frases. Le encanta endulzar el oído de los aficionados.



Primera presentación en Juventus, regreso al Real Madrid, fichaje por Chelsea y arribo al Atlético, en cada una de ellas Morata ha dejado palabras que diría un auténtico hincha de cada equipo. Tiene un talento nato para decir lo que los demás quieren oór.

Llegada a la Juventus en verano del 2014



Fue su primera experiencia fuera del Real Madrid, donde debutó como profesional. Todo iba bien con su presentación, foto con la camiseta, el Presidente, el DT, hasta que llegó el momento de hablar.

Como si fuera un bianconero de toda la vida expresó: “Tenía ganas de venir a la Juventus desde hace mucho tiempo, lo importante es que estoy aquí y es donde quería estar”. Después en los diarios señaló que “jugar la liga italiana con un histórico como la Juve es otro sueño”.

Regreso al Real Madrid en verano del 2016



Esta es un poco más entendible porque el conjunto merengue fue su casa por mucho tiempo e incluso le cumplió el sueño de ser futbolista. No en vano, sus palabras de amor infinito.



En su regreso afirmó que “jugar en el Bernabéu era el sueño de mi vida”. “Nuestro sueño y pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo”, dijo una vez tras un partido de Champions.



¿Un madridista de pura cepa?



Millonaria salida al Chelsea

Después de una temporada gris en lo individual, el Chelsea decidió invertir 80 millones por su pase. Él no podía desestimar ese gesto y endulzó como nadie el oído de los “Blues”.

​En una entrevista con el club, Morata expresó: “Cuando era pequeño imaginaba poder estar en el Chelsea y meter goles”. Para cerrar después con “es un sueño llevar el 9 del Chelsea”. Lo curioso es que durante la década de los 90, cuando era niño, el equipo londinense aspiraba por mucho a los puestos europeos. Amor desinteresado.

Sorpresiva llegada al Atlético

Muchos aficionados del Real Madrid lo tomaron como una traición y cualquiera se esperaba una presentación plana, correcta, sencilla. Pero fue todo lo contrario, el delantero de 27 años reveló cosas que ni los mismos aficionados del Atlético conocían.

“Es un sueño desde la infancia, es la auténtica felicidad y significa mucho para mí estar hoy aquí”, declaró en su presentación. Por si fuera poco, en la despedida de este lunes, escribió “ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida... siempre tendré mi abono en el Metropolitano”.

Pueda que sea un amante empedernido de los clubes de Madrid, sin distinción de colores.