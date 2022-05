Milan quedó a tiro del título: ¡espectacular muestra de carácter!

Se acerca la definición del nuevo campeón en Italia.



La brillante actuación del portugués Rafael Leao y del italiano Sandro Tonali este domingo, con dos asistencias y dos goles contra el Hellas Verona, respectivamente, acercan el 'Scudetto' al AC Milan después de la remontada frente a los veroneses (1-3) en esta trigésima sexta jornada de la Serie A.



Leao y Tonali, Tonali y Leao. Ellos son, y han sido, los protagonistas de este Milan que tiene en la palma de su mano un título histórico, uno que hace once años que no levantan.

Avisó el italiano con un gol en el minuto quince, pero el VAR intervino para anularlo por fuera de juego. Y entonces se complicó el partido para los 'rossoneri', hoy completamente de blanco.



El Verona tenía en el horizonte una posible clasificación a Conference League, y el equipo de Igor Tudor salió a por ello. En el minuto 37, Lazovic encontró a Faraoni con un centro al segundo palo para adelantar a los locales. El miedo seguro entró en los cuerpos de los milaneses, pero no en los de Leao y Tonali, con la personalidad y capacidad suficiente para seguir siendo los protagonistas.



Justo al ocaso del primer acto, cuando todo se encaminaba a los vestuarios, Leao volvió a mostrar su superioridad física y su desborde, imposible de parar en el uno contra uno, para buscar un socio en el área que rematase su jugada. Tonali, quién si no, en el día de su 22 cumpleaños, empujó el balón e igualó el partido.



Justo a la salida de los vestuarios se vivió un 'déjà-vu'. Exhibición de poderío físico de un Leao desatado y Tonali embocando el línea de gol para poner el 1-2. Remontada completada, el 'Scudetto' más cerca.



Florenzi puso la guinda al pastel con un potente disparo desde el pico derecho del área para dar la tranquilidad en los minutos finales del choque.



Al Milan le queda el Atalanta y el Sassuolo y solo necesita cuatro puntos para ser campeón. Rivales complicados pero que dejan espacio para correr y, ahí, Leao no suele perdonar. El Verona, por su parte, se aleja mucho de los puestos europeos y no depende de sí mismo para disputar la Liga Conferencia la próxima campaña.