Siguen tensando la cuerda: el detalle de 'Papu' que indigna a Atalanta

Atalanta se clasificó a octavos de Champions League, le empató con mucho esfuerzo a Juventus, venía de ganarle a Fiorentina, pero nada parece calmar los ánimos al interior de su camerino.

El equipo de los colombianos Luis Muriel, Johan Mojica y Duván Zapata ve cómo escalan las diferencias entre el DT Gian Piero Gasperini y el capitán Alejandro 'Papu' Gómez, sin que nadie parezca hacer nada para remediarlo. Todo lo contrario: la cuerda se sigue tensando con el paso de los días.



El último detalle que fue un chorro de gasolina sobre el incendio fue cortesía del jugador, quien provocó la rabia de sus fans en el último duelo contra Juventus.



Las cámaras captaron a Gómez, mientras se dirigía al banquillo (fue suplente), cantando una estrofa del himno de su rival: "Juve, storia di un grande amore (Juve, historia de un gran amor)", dice, en el video publicado por Sky Sports.



Los reproches inundaron las redes sociales pues a Gómez se le ha vinculado recientemente con Juventus, justamente en vista de su comprometida situación en el equipo de Gasperini. Desde Turín se negó el interés e inclusive Fabio Paratici, director deportivo del club dijo: "Absolutamente no. Es un muy buen jugador, pero es del Atalanta. Estamos muy contentos con nuestros jugadores".



Pero el detalle no cayó bien y sumó tensión a un camerino que no se reconcilia ni siquiera con las victorias.