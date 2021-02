Asistencia y victoria: Muriel celebra con Atalanta frente a Sampdoria

Fue una tarde plácida, tranquila para Atalanta, que dominó casi todo el juego en casa de Sampdoria y acabó celebrando una nueva victoria en Serie A, clave para mantenerse arriba en la tabla, peleando puestos europeos.



Los goles de Malinovskyi y Gosens permitieron sumar los tres puntos, en un juego en el que Muriel fue titular y asistente y Zapata no pudo estar por lesión.



Los primeros minutos, en realidad, eran cosa del local, que se acercó en sendas oportunidades, una a los 17 cuando tuvo que sacarla de la raya Palomino.



Pero Atalanta fue paciente y aguantó y Muriel fue esta vez más socio que definidor, cuando a los 36 se la sirvió a Malinovskyi, quien la quiso definir de taco, pedía mano pero al final salía le mal el intento.



Lo bueno es que a los 40 ya no fallaron: servicio del colombiano y se coló el ucraniano en el área para definir arriba, potente y poner la cuenta 0-1.



A los 50 se anuló la jugada de gol de Maehle y a los 59 se fue Muriel por Ilicic, un poco para dar descanso al primero y para asignarle responsabilidades al segundo, tras el incidente de su salida del campo y su diferencia con el DT Gasperini, quien esta vez dirigió desde la tribuna por sanción.



Y justo a los 70 ya sentenció el visitante, en la que Maehle ponía una maravilla de pelota al palo opuesto y allí aparecía, estirándose, Gosens para el 2-0.



Fin de la película, Sampdoria no inquietó y fueron tres puntos a la bolsa muy importantes para mantener e protagonismo en la Serie A.