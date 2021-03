Atalanta no aprovechó gris día de Inter: derrota y ¿baja de Zapata?

Inter de Milán se puede sentir eufórico: aún jugando mal, como este lunes, es capaz de ganar y seguir ampliando su ventaja en el liderato del Calcio.

Esta vez la víctima fue un combativo pero impreciso Atalanta, que tuvo a los colombianos Duván Zapata (titular) y Luis Muriel (desde los 70 minutos), pero que no obtuvo premio a su lucha de 90 minutos por evitar la derrota 1-0.



A los 24 salvaba Djimsiti con un puntazo la llegada de Lukaku, siempre amenazante, y de nuevo el portero obstaculizaba al belga, dueño de una potencia que es imposible de contener. Atalanta aguantaba bien las arremetidas pero en la salida no lograba entregar pases con precisión y el gran sacrificado era el solitario Zapata.



Hasta el minuto 38 cuando le quedó al colombiano la mejor opción del juego, en ese tremendo cabezazo que rechazó a pura reacción Handanovic. En el tiro de esquina posterior salvaban de nuevo en la raya los hombres de Inter, que por poco pagaban caro el pestañeo.



Pero en el complemento algo más había que sumar a la operación resistencia y eso lo hizo Inter, que en un tiro de esquina y tras una serie de imprecisiones en el área, encontró el gol en una reacción de Skriniar y un derechazo que prendió el juego a los 54 minutos.



A los 57 llegó a tiempo Romero cuando ya Lukaku estaba por soltar el riflazo, y como seguía Zapata en el campo, a los 67 dejó clarísima su potencia cuando tomó el pase de Pessina y soltó un remate que se fue apenas abierto.



Y entonces, alarmas encendidas: ¡Zapata pidió el cambio! Claro, llegó Muriel, pero preocupó y preocupa lo que pudo sentir el vallecaucano, que hacía un estiramiento y manifestaba incomodidad al salir.



Llegaría el atlanticense a la cancha y se haría sentir a los 74, en un remate frontal que salvó Handanovic y parecía que el gol, en vez de fortalecer a un Inter especialmente confuso, le daba vida a un Atalanta que se esforzaba, aunque chocaba siempre con el portero y la zaga rival: el pulso del que quería y no podía y el que, decididamente, no quería: Inter. Le faltaba también algo de dirección a Pasalic a los 83 y así se iba el tiempo sin que los de Gasperini lograran su cometido.



Así las cosas, Inter bajó pronto la persiana y eligió conservar su ventaja, que ahora es de 6 puntos sobre Milán y de 10 unidades sobre Juventus. Lo mejor, lo hizo sin que lucieran sus figuras. ¿Suerte de campeón? Algo ayudó la imprecisión de Atalanta, pero sí, todo parece indicar que sí...