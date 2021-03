¿Se resintió Duván Zapata de su lesión? Alarmas encendidas en Atalanta

Duván Zapata no tuvo un buen partido en el esperado Inter de Milán vs Atalanta, que ganó el local por 1-0. Pero lo que preocupa no es eso sino la manera como se dio su salida.

El colombiano se retiró del campo a los 70 minutos, después de haber pedido, en varias ocasiones durante el segundo tiempo, el cambio a su entrenador.



Gasperini por fin lo escuchó y ordenó el ingreso de Muriel, pero preocupó la molestia que pudo sentir el vallecaucano, quien hacía un estiramientos al caminar hacia el banquillo y manifestaba toda su incomodidad al salir.



La situación obliga a encender las alarmas pues el goleador viene justamente de una lesión muscular que lo obligó a retirarse del duelo contra Real Madrid por Champions (derrota 0-1) y luego hizo que fuera suplente contra Crotone (5-1) y se perdiera la victoria contra Sampdoria (0-2).



Justamente, el duelo de vuelta de los octavos de la Champions contra el Madrid, el próximo 16 de marzo, es la razón de la preocupación de Atalanta. La suspensión de la jornada eliminatoria hace que para Colombia ya no haya angustias.