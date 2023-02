¿Lesionado para jugar pero no para pasear? Llueven críticas a Pogba

Paul Pogba es el jugador más caro de un equipo como Juventus que sufre una crisis administrativa y financiera terrible, que amenaza con dejar fuera y a bajo costo a varias de sus estrellas.

El francés se perdió el Mundial de Catar por lesión y así volvió al equipo de Turín, a donde llegó gratis tras el vencimiento de su contrato en Manchester United. Infortunadamente, el regreso está lejísimos de su primera etapa y las críticas no se hacen esperar.



Marco Tardelli, una leyenda del club, se hartó de la estrella: "Pogba no ha jugado desde abril de 2022, cuando todavía estaba en el Manchester. Ahora es un problema para la Juventus, no sabemos cuando volverá y qué quiere hacer. Pogba se va a esquiar mientras sus compañeros luchan contra grandes problemas en la Juve", empezó diciendo en el programa 90 Minute en Rai 2.



"Demuestra que la Juventus no tiene las ideas lo suficientemente clara. Allegri tiene que tomar el relevo, no es posible tener un jugador así en la nómina. Su comportamiento con sus compañeros tampoco es justo, me molesta", dijo el analista, molesto por ver el Instagram de Pogba



Pogba responde con más videos sobre lo que hace para recuperarse, pero la realidad es que no juega y nadie sabe cuándo lo hará o si lo hará nuevamente, pues en el mercado de junio es uno de los grandes candidatos a salir para aliviar la nómina. Malas nuevas para el 'panita' de Juan Cuadrado y él tampoco se ayuda: