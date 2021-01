¡'Colombian power'! Zapata y Muriel impulsaron goleada de Atalanta

Mucho sabor colombiano y certezas de recuperación dejó para Atalanta el triunfo contra Parma por 3-0, en duelo válido por la Serie A italiana.

El técnico Gian Piero Gasperini encontró al fórmula para reponerse a la ausencia de 'Papu' Gómez y pasar la página de manera definitiva a los líos internos con goles, con memoria ofensiva y el sexto puesto de la tabla, apenas ahí de la zona de clasificación europea.



Esta vez, en el inicio, no le interesaba a Atalanta la pelota, casi parecía apático, hasta que se juntaron Ilicic y Muriel: a los 15 se inventó el esloveno una gran jugada, hizo la pausa para ubicar al colombiano y metió un pase exquisito que controló con derecha y definió con izquierda el delantero titular. ¡Golazo!



Doble intento de media distancia tendría el atlanticense en un partido que se fue inclinando hacia el campo de Parma, que apostó desde la media hora a refugiarse y evitar la debacle, con la presión encima de estar en zona de descenso y abajo en el marcador.



Un par de imprecisiones de Pessina hicieron que no se aumentara la cuenta antes del descanso, lo que habría sido más acorde al dominio del equipo de Gasperini, que tenía en el banquillo a su goleador Duván Zapata.



Para el complemento, Gasperini no modificó su plan y sacó del campo a Muriel, a pesar de su buen juego, por Zapata. ¡Y acertó! Era la primera pelota que ticaba el goleador, recibió el centro y de pura potencia se dio media vuelta y fusiló al arquero para el 2-0.



Ilicic a los 51 intentó la suya pero no logró empalmar bien y entonces el buen Duván se vistió de asistidor accidental para Gosens, quien decretó el 3-0 a los 61. Indefenso parecía el rival, hundido en su terreno y sin opciones claras de gol.



Otra vez sobre los 68 salía de su zona Zapata, ahora para meter un centro impecable que se le fue desviado a Malinovskiy y a pesar del paso del tiempo no renunciaba el dueño de casa a seguir aumentando la cuenta. Quiso Toloi el suyo apenas desviado y era una máquina de ataque todo el Atalanta.



Golini aparecería en la foto a los 86, primer remate de Parma que salvaba en la esquina, ayudado por su defensa.



Y Atalanta bajaba el telón con goleada, como antaño, así como ha cosechado elogios en media Europa. La mejor noticia: dos colombianos, Muriel y Zapata, son protagonistas, se alternan o se complementan de acuerdo con las decisiones del DT y son, además, la razón de la tranquilidad de Gasperini y su nuevo Atalanta.