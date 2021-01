¡Nublado Atalanta! Zapata y Muriel, sin peso en derrota contra Lazio

Atalanta no perdía desde noviembre de 2020 pero lo ha hecho ahora, contra Lazio, con total justicia por 1-3. Ha firmado uno de sus partidos más grises y ha caído justo contra el rival al que venía de eliminar en Copa Italia.

Ahora, por la Serie A, los papeles cambiaron y fue el equipo de Inzaghi el que lució firme, potente y ambicioso, mientras el elenco de Gasperini parecía muy confuso, lento y carente de punch a la ofensiva, toda una novedad para su estilo, que ya es marca registrada. El club de Bpergamo es sexto, aun fuera de zona europea.



Jugaron los colombianos Zapata y Muriel de manera alternada pero solo el último haría alguna diferencia, con un remate que dio pie al gol del descuento.



No terminaba de empezar el partido y ya Marusic, apenas sobre los 2 minutos, sacaba un remate cruzado fenomenal, inatajable para Golli, quien, con el sol de frente, no llegó a su palo más que para sacar la pelota de adentro.



Duván Zapata era titular en un Atalanta que no hacía pie en los primeros 20 minutos, mientras Lazio tenía ya una segunda opción, un tiro libre de Milinkovic-Savic, y una tercera incluso, cuando el propio serbio la estrellaba en el palo.



Se esperaba que tras el complemento saliera un poco el equipo local de la confusión, pero no, nada de eso: a los 50 ya un error en un rechazo de Palomino acabó habilitando a Correa, quien se escapó por la banda y cruzó el remate tras sacudirse a Gollini para el 0-2.



Fue un partido gris para Zapata y de Ilicic y otra vez, como es tradición, el caleño daba paso a los 53 a Muriel, con la esperanza de recomponer un poco la situación. El atlanticense no entraba tampoco en el circuito, aislado como había estado su amigo Duván, en un dueño de casa sin conexión entre el medio y el ataque.



Lazio metió miedo cada vez que quiso y Gollini tuvo que salvar su puerta ante una salida por izquierda que le ganó a Lazzari. Y era el tercero. Como también pudo ser el de Inmobile en un remate a los 70 que venció a Gollini pero no engañó al línea, quien lo pilló en fuera de lugar. Si, parece raro pero a esa altura ganara Lazio con total autoridad, sin echar manos de su goleador... un mérito más.



Hasta que Muriel tuvo la suya a los 79, debió ser suyo el tanto en el que dejó sembrado a su marcador con una media vuelta y metió un zurdazo que rebeldemente se estrelló en el palo, aunque Pasalic, por suerte, atrapó el rebote para el 1-2 que maquillaba el mal día.



Pero no había hecho un buen partido Atalanta y se lo recordaba Lazio a diez minutos del final, cuando salió lento a atajar el centro de Pereira que capitalizó Muriqi y sufrió el 1-3 final.



Tiempo cumplido, bajó el telón, todo fue desconexión en el equipo de Gasperini, que tenía las bajas sensibles de sus laterales pero que tendrá mucho por trabajar para el cruce con Napoli por semifinal de Copa esta misma semana, en un febrero que también trae el duelo de Champions contra Real Madrid.