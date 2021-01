Ni Zapata ni Muriel: gris partido de Atalanta contra combativo Genoa

Atalanta frenó su buena racha contra un Genoa que le dio mucho problemas y por momentos hasta mereció la victoria.

El empate 0-0 supo a poco pues el calendario en el Calcio es durísimo y este partido debía ganarse y no firmarse con un sol punto. De nuevo Zapata fue titular y otra vez le cedió el lugar a Muriel en el segundo tiempo, pero esta vez no hubo goles para justificar la estrategia.



Genoa fue mucho más claro desde el inicio: Pjaca, apenas a los 2 minutos, intentó con remate cruzado; Shomurodov a los 8 tuvo la más clara del juego, con control y pase excelso de Strootman, y a los 9 hubo otra acción clara que acabó en un justo fuera de lugar.



A los 12, un tiro libre de Ilicic intentaba despertar a Atalanta sin éxito, porque un minuto después de nuevo era más claro el visitante con Pjaca, quien otra vez intentaba de afuera. Ilicic fallaba inexplicablemente a los 20 en un balón limpio que le quedó y lo mandó afuera y el dueño de casa pasaba serias dificultades.



La primera clara de Zapata le quedó a los 28, cuando desconfió y fue hasta la raya a buscar la peltoa pero no encontró destino para el centro.



Espectacular era el intento a los 40 de Zajc, con toque, pared, todo bien menos la espectacular reacción de Gollini para rechazar la pelota con los pies.



Se fue Zapata a los 56 cuando mejor jugaba, pero es que el plan de Gasperini era inamovible: daría paso a Muriel. Y se notaba pues se acercaba con más peligro Atalanta, que tuvo en Hateboer, a los 63, la opción clara de abrir la cuenta, con remate al palo y balón afuera.



A los 67 lo tuvo Muriel en una media vuelta en la que no le bajó la pelota y poco después en un tiro libre. ¿Qué habría sido si Gasperini cede un poco a su rígido plan y hubiera mantenido a Duván, que jugaba bien, junto a Muriel? El reino de la especulación, aunque esta vez daba para pensar que el DT pudo hacerse solo un gran daño.



Quiso Gosens y de nuevo, a los 82, De Roon, pero siempre faltó precisión y así se cumplió el tiempo sin que Atalanta lograra hacer diferencia para mantener su buena racha. Ahora está de nuevo fuera de zona de clasificación europea, a un punto de Juventus, que jugaba a segunda hora.