¿Golpe de K.O.? Inter golea al Milan y enfila hacia título del Calcio

Inter de Milan se paseó por San Siro, goleó a Milan y, de paso, dio un golpe que podría ser definitivo en la lucha por el título del Calcio.

El equipo de Conte fue efectividad pura contra un rival que amenazó hasta el 01, pero que desde el 0-2 ya no tuvo herramientas y acabó una dura derrota. El duelo de la revancha se lo ganó, otra vez, Lukaku a Ibrahimovic, tras la sanción a ambos por su pelea en Copa Italia.



Ya a los 4 minutos daba un golpe sobre la mesa Inter con una pintura de centro de Lukaku, directo a la cabeza de Lautaro Martínez para el 0-1 parcial.



Gran reacción de Handanovic y el taco de Ibra, de espaldas al arco, lo pudo controlar



Perdonaba Hernández sobre la media hora en una jugada excepcional, con media vuelta dentro del área, que se fue apenas abierta junto al palo.



A los 35 se hizo figura Donnarumma cuando le tapó un remate por abajo Perisic y en el rebote también le tapó el espacio a Lautaro y daba la sensación que era más efectivo el visitante cada vez que enfilaba a predios del rival.



Para el complemento lo tuvo Milan el empate primero con el cabezazo fenomenal de Ibrahimovic y un minuto después con el riflazo de Calhanoglu (Milan), sendas opciones salvadas por el portero.



Pero no pudo y en cambio le dio vida a un Inter que esperó a que ese ímpetu bajara un poco y se fue encima hasta celebrar el segundo, a los 57 minutos, en una jugada de lujo puro que propuso Eriksen, quien abrió el pase a Perisic y este encontró el espacio hasta Lautaro, autor del doblete y del 0-2 parcial.



Ya no había más fondo en 'Ibra' ni en Milán para procesar esa segunda bofetada y así llegó el gol de Lukaku, quien merecía ya su propia celebración: hermosa asistencia de Perisic -otro figurón- y furiosa definición del belga para el 0.3 que bajó el telón de su equipo y de su propio duelo con el sueco. Sobre el final intentaban Rebic y Meité con muy buenos remates que no hacían otra cosa que agigantar la imagen de Handanovic, una de las figuras de Inter.



Ahora las cuentas dicen que Inter es líder con 4 puntos de ventaja sobre AC Milan, que no es poco, y un 'punto invisible': si al final de la temproada hubiera empate a puntos, el primer factor de desempate es el duelo directo, que este domingo se desequilibró, pues en la ida ganó 1-2 Milan pero este 0-3 privilegia a los hombres de Conte.