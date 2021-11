Zlatan no tuvo remordimiento con Azpilicueta: ‘lo hice a propósito’

Suecia ya se alista para lo que será el próximo año el repechaje a Catar 2022, siendo la última oportunidad que se juegan para poder clasificar al Mundial. La derrota contra España en casa dejó con molestia a los suecos, que vieron cómo se les iba el cupo directo. Pero no fue lo único que llamó la atención, pues Zlatan Ibrahimovic golpeó fuertemente a César Azpilicueta, en un tiro de esquina.



Ante esto, el atacante de 40 años habló, sin mayor remordimiento por lo ocurrido “Lo hice a propósito. Fue algo estúpido, pero lo volvería a hacer para hacerle entender” en declaraciones con el diario británico The Guardian.



Esta es la agresión de Ibrahimovic a Azpilicueta en el España-Suecia, para quien no la viera.pic.twitter.com/jw6pLI5hBF https://t.co/jDlT2qku49 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 23, 2021

Ibrahimovic complementó con “No me avergüenza decirlo, porque hizo una tontería a mi compañero. Fue una estupidez, pero aun así lo hice para que entendiera: ‘no se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñas lo que pasa si me lo haces a mí’. Por eso lo hice ¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno”.



El atacante solo vio la tarjeta, por lo que será ausente en el primer duelo del repechaje a Catar 2022.