Brasil se fija en uno de los DT más cotizados del mundo: ¿lo seducirá?

Oficialmente, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha dicho que no piensa en un entrenador extranjero tras la salida de Tite de la selección nacional. Eso hay que decirlo. Pero ¿tantos rumores son fruto de la casualidad? La duda se dispara por una nueva versión que nadie vio venir.

Según informa el diario L’Équipe, el interés por el extranjero es real y es francés: Zinedine Zidane. ¿Cómo? ¿Acaso no iba a dirigir la selección de su país? ¿No es ese su sueño?



Sí, pero no. Al parecer, el tres veces ganador de la Champions League con Real Madrid tendrá que cambiar su plan original, después de rechazar incluso la millonaria oferta del PSG por privilegiar a la selección francesa, porque su amigo Didier Deschamps ahora quiere quedarse. Según la fuente, el campeón mundial no estaba muy seguro de su renovación pero ahora, tras la final perdida contra Argentina en Catar, querría revancha el presidente de la Federación Francia, Le Graet, no vería con malos ojos que se quede hasta el Mundial de 2026. Los resultados lo avalan, hay que decir.



Y eso deja a Zidane en el limbo y libre para negociar con la CBF, que sería un reto monumental. Claro, no sería el único nombre en la baraja pues, aunque ya se desmintió la opción de Guardiola e incluso la de Ancelotti, habría otras opciones extranjeras a saber: Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino o Roberto Martínez.



De manera oficial se dice que hay muy buenas opciones en Brasil antes de acudir al DT extranjero. Pero la reciente eliminación de la Copa Mundo a manos de Croacia en cuartos de final tiene a todos con los pelos de punta, pues no se esperaba un fracaso así después de la rutilante eliminatoria y el buen juego de la 'verdeamarela', que otra vez se quedó sin premio. Ninguna opción es descartable.