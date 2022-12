¿Zinedine Zidane y el reto con Francia? Días claves para su futuro

Didier Deschamps no aseguró su continuidad tras quedar subcampeón con la selección de Francia. Los europeos tenían la misión contra Argentina de conseguir el bicampeonato, y aunque lo intentaron, no lo lograron en la instancia definitiva de los lanzamientos desde el manchón penal donde nuevamente, Emiliano Martínez se quedó con la suya y fue vital para la obtención del título.

Tras el final del Mundial de Qatar 2022, llegaron varios rumores que tocaron las puertas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunciando la posible salida de Didier Deschamps y el pedido de varios referentes de Francia y de Europa con que el director técnico idóneo para el cargo es el ex Real Madrid, Zinedine Zidane. Como entrenador, lo ganó todo con el cuadro merengue y querrá poner su experiencia en un combinado nacional como lo es el de su país.



Toni Kroos ya había señalado que no había mejor candidato a tomar ese puesto que Zinedine Zidane. Sin embargo, el francés, que en estos momentos no tiene club espera con el objetivo de ver qué sucederá en la reunión que mantendrá Noël Le Graet, presidente de la FFF el 6 de enero con Didier Deschamps. Ahí se discutirá el futuro de Deschamps, quien puso en duda su continuidad.



No obstante, a un estratega que quedó campeón, y luego superó las ‘maldiciones’ del actual ganador del título en el siguiente Mundial al ser subcampeón, se esperaría que todo esté más orientado a pactar la continuidad de Didier Deschamps a su posible salida. Nada está escrito y ahí aguarda a la esperanza, Zinedine Zidane. Deschamps, que mantuvo que definiría su futuro con la FFF si llegaba a semifinales, podrá elegir el continuar, o cederle el banquillo a otro candidato como es Zidane, quien más puntos gana para suplirlo.



Parece todo indicar que continuará Didier Deschamps, lo único que habría que ver en caso de que siga, es cuál sería la duración del contrato. De acuerdo con L’Équipe, en la FFF quieren ofrecerle una ampliación de dos años más de lo que Deschamps planea. Él quiere seguir hasta 2026, pero Noël Le Graet lo esperaría hasta el 2028. Zinedine Zidane aguarda a lo que suceda en dicha reunión el 6 de enero. En su cabeza solo está tomar el reto de la selección francesa.